Bitcoinkoers zakt naar laagste punt in bijna twee maanden

De waarde van de bitcoin is vrijdag gedaald tot ongeveer 19.900 dollar (zo'n 18.600 euro). Het is voor het eerst sinds medio januari dat de grootste cryptomunt minder dan 20.000 dollar waard is. Verwachte renteverhogingen, mogelijke strengere regels en problemen bij cryptobank Silvergate deden de koers van de munt geen goed.

De bitcoin verloor vrijdag zo'n 3 procent van zijn waarde, nadat beleggers op donderdag al een verlies van maar liefst 8 procent moesten incasseren. De digitale munt is daardoor op weg naar het slechtste weekresultaat sinds het faillissement van cryptobedrijf FTX in november. Ook andere cryptovaluta's, zoals ethereum en cardano, zijn in waarde gedaald.

Een oorzaak van de dalende koersen is de verwachting onder beleggers dat de rente in de VS de komende tijd gaat oplopen. De voorzitter van de Amerikaanse bankentoezichthouder Fed zinspeelde deze week op sterke renteverhogingen om de inflatie te drukken. Als die verhoging er echt komt, is dat niet gunstig voor beleggers.

Verder speelt mee dat Silvergate Capital, een bekende bank voor digitale munten, deze week is gestopt met zijn activiteiten. Die beslissing volgde op aanhoudende financiële moeilijkheden als gevolg van de val van het eerdergenoemde FTX.

Daarnaast neemt de druk van toezichthouders op de cryptobranche toe. Toezichthouder SEC vindt al langer dat veel digitale munten eigenlijk effecten zijn, zoals aandelen of obligaties. Daarom zouden er volgens de Amerikaanse beurswaakhond strengere regels moeten komen.