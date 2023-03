Helft van stakend ziekenhuispersoneel vindt werkdruk veel te hoog

De helft van het personeel in de ziekenhuizen vindt de werkdruk te hoog, blijkt uit een een meting van statistiekbureau CBS in 2022. Dat aandeel is zelfs hoger dan in de twee voorgaande coronajaren. Het is een van de redenen dat donderdag in 64 ziekenhuizen gestaakt wordt. Alleen spoedzorg wordt nog verleend.

Het CBS stelt zorgmedewerkers twee keer per jaar de vraag hoe zij de werkdruk en het werkplezier beoordelen. Opvallend genoeg hebben ze de werkdruk in het tweede kwartaal van 2022 als heftiger ervaren dan tijdens de coronapandemie.

Ruim 50 procent van het ziekenhuispersoneel noemde de werkdruk (veel) te hoog. In 2020 en 2021, jaren waarin veel coronazorg werd verleend in de ziekenhuizen, gold dit voor 44 en 46 procent van het personeel.

Voorafgaand aan de coronapandemie, eind 2019, was het juist nog slechter gesteld met de werkdruk. Toen vond 53 procent die te hoog. Ook in 2019 werden landelijke ziekenhuisstakingen georganiseerd.

Hoewel ongeveer drie kwart van het ziekenhuispersoneel tevreden is met de inhoud van het werk, is maar een kwart tevreden met de beloning daarvoor (de recentste cijfers zijn van eind 2021).

Ziekenhuispersoneel wil 10 procent meer loon en aanpak werkdruk

Donderdag wordt in 64 ziekenhuizen (dit zijn algemene ziekenhuizen, dus geen academische centra) gestaakt. Het personeel eist via de vakbonden een loonsverhoging van 10 procent in 2023, een betere reiskostenvergoeding, een verhoging van de onregelmatigheidstoeslag en aanpak van de hoge werkdruk.

In januari verlangden ze ook een extra loonsverhoging van 100 euro bruto per maand, maar die eis hebben vakbonden onlangs laten varen.

Ziekenhuizen, verenigd in de NVZ, zeggen de lonen verspreid over twee jaar met 13 procent te kunnen verhogen. Het loon gaat dan in stapjes omhoog. Dat is voor het personeel minder gunstig dan dit jaar al een loonsverhoging van 10 procent.

Volgens de NVZ kost het nog eens 800 miljoen euro extra om aan de eisen van de vakbonden te kunnen voldoen. Maar dat geld hebben de ziekenhuizen niet, benadrukt de branchevereniging.

Ziekenhuisstaking: alleen spoedzorg wordt verleend

Bij een ziekenhuisstaking blijft het ziekenhuis niet dicht. Niet al het personeel legt het werk neer. Tienduizenden werknemers in allerlei functies draaien donderdag een zondagsdienst. Alle geplande behandelingen die geen spoed vereisen, zijn daarom verplaatst. Spoedzorg wordt dus wel altijd verleend.