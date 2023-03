Energie-update: Koud begin maart zorgt voor hoogste gasverbruik sinds januari

Deze winter geeft NU.nl je regelmatig een overzicht van de ontwikkeling van de gasprijs, het gasverbruik en de vulling van de gasopslagen in Nederland. Dit zijn de cijfers van de afgelopen week in drie grafieken.

Huishoudens en bedrijven verbruikten afgelopen week 1.235 gigawattuur gas per dag. Dat is het hoogste verbruik in anderhalve maand. Het koude weer van de voorbije dagen heeft hierbij waarschijnlijk een rol gespeeld.

Het verbruik is nog wel 11,6 procent lager dan het gemiddelde van de afgelopen jaren. Al maandenlang gebruiken we in Nederland minder gas dan voorheen. Dat komt vermoedelijk door de hoge energierekening en de relatief zachte winter.

Mede door het lagere verbruik is de gasvoorraad nog altijd redelijk op peil. De vier opslagen waren op 7 maart gemiddeld nog voor 60,7 procent gevuld. Lange tijd was er vrees voor een tekort deze winter. Maar nu het einde van de winter in zicht is, is de vrees voor te weinig gas weggeëbd.

Wel zijn er twijfels over volgende winter. Russisch gas zal dit jaar nog minder beschikbaar zijn dan vorig jaar. Tegelijkertijd zal China de komende maanden waarschijnlijk meer gas inkopen dan in 2022, toen in het land nog sprake was van diverse lockdowns.

Daar staat tegenover dat de huidige gasvoorraad in Nederland een stuk groter is dan op hetzelfde moment vorig jaar.

De prijs van gas liep afgelopen week nog wat verder terug. Voor een megawattuur betaalden handelaren op woensdag 8 maart 42,34 euro. Dat was het laagste punt in zo'n anderhalf jaar.