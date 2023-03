Helft van streekvervoer rijdt niet door stakingen, werkgevers willen adempauze

Reizigers ondervinden ook op vrijdag hinder van stakingen in het streekvervoer in Friesland, Groningen, de Achterhoek en Limburg. Er rijden vooral minder bussen. Werkgevers in het streekvervoer roepen vakbonden er ondertussen toe op een adempauze van zes weken in te lassen en weer om de onderhandelingstafel te gaan zitten.

Vervoersmaatschappij Arriva laat weten dat de meeste treinen in Friesland, Groningen en de Achterhoek wel rijden, maar die in Limburg niet. Bussen vallen in vrijwel alle regio's waar Arriva rijdt "in meer of mindere mate" uit door de stakingen.

Al met al rijdt de helft van het streekvervoer, laat de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) weten.

Bus- en treinpersoneel van bedrijven als Arriva, Qbuzz en Keolis staakte de afgelopen weken al vaker. Ze strijden voor een beter loon en vermindering van de werkdruk. Ook in de komende weken staan weer stakingsdagen gepland. Zo ook op woensdag 15 maart, de dag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen.

Werkgevers in het streekvervoer vroegen de vakbonden en het personeel vrijdagochtend om de komende zes weken af te zien van stakingen. "We willen de cao-puzzel met vakbonden opnieuw leggen. Dat kan als er een adempauze komt."

Werkgevers willen weer praten als stakingen stoppen

VWOV-voorzitter Fred Kagie zegt dat zowel de vakbonden als de werkgevers weer om de tafel willen gaan zitten om te praten, maar dat dat volgens hem pas kan als er een adempauze wordt aangekondigd en personeel dus stopt met de stakingen. Hij wil weer met "een schone lei beginnen".

Volgens de werkgevers moet het bij de heropening van de gesprekken niet alleen over het loonbod gaan: de VWOV wil het werk ook aantrekkelijk maken voor studenten en herintreders.

'Reiziger haakt af door deze impasse'

Reizigersorganisatie Rover wijst erop dat reizigers hard worden getroffen door de stakingen, omdat ze werkdagen, lesdagen of andere afspraken moeten missen. Volgens de organisatie schaadt de huidige situatie het streekvervoer.