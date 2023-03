Helft streekvervoer rijdt niet door stakingen, werkgevers en vakbonden in gesprek

Reizigers ondervinden ook vrijdag hinder van stakingen in het streekvervoer in Friesland, Groningen, de Achterhoek en Limburg. Er rijden vooral minder bussen. Werkgevers en vakbonden gaan weer in gesprek na een oproep van reizigersorganisatie Rover. Werkgevers riepen eerder op de dag al op tot een adempauze en een tijdelijke stop van de stakingen.

Vervoersmaatschappij Arriva laat weten dat de meeste treinen in Friesland, Groningen en de Achterhoek wel rijden, maar die in Limburg niet. Bussen vallen in vrijwel alle regio's waar Arriva rijdt "in meer of mindere mate" uit door de stakingen.

Al met al rijdt de helft van het streekvervoer, laat de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) weten.

Bus- en treinpersoneel van bedrijven als Arriva, Qbuzz en Keolis staakte de afgelopen weken al vaker. De werknemers strijden voor een flinke loonsverhoging van 14 tot 17 procent. Daarnaast willen ze vermindering van de werkdruk. Ook in de komende weken staan weer stakingsdagen gepland.

Ook staking streekvervoer op verkiezingsdag

Zo wordt ook gestaakt op woensdag 15 maart, de dag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Daar is kritiek op, omdat dit stemmen bemoeilijkt voor mensen die minder mobiel zijn.

Toch laat vakbond CNV weten dat die staking doorgaat. Alleen als werkgevers een stap zetten in de richting van een goed cao-resultaat ziet het personeel van een staking af.

Werkgevers in het streekvervoer deden vrijdagochtend nog een oproep aan de vakbonden en het personeel om de komende zes weken af te zien van stakingen. "We willen de cao-puzzel met vakbonden opnieuw leggen. Dat kan als er een adempauze komt."

Reizigersorganisatie krijgt beide partijen weer aan tafel

Reizigersorganisatie Rover zoekt een uitweg en nodigde de werkgevers en vakbonden uit komende maandag in gesprek te gaan. Hoewel de werkgevers eerder een stakingspauze wilden voordat ze de gesprekken zouden hervatten, laten ze weten toch op de uitnodiging in te gaan. Dat geldt ook voor de vakbonden.