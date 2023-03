Britse economie groeit licht en kruipt zo uit dal

De Britse economie is in januari met 0,3 procent gegroeid ten opzichte van een maand eerder. Eind vorig jaar was nog een forse krimp te zien.

De groei is een opsteker, want de voorspellingen waren minder gunstig. En in december kromp de economie nog met 0,5 procent.

De opleving is het gevolg van het einde van stakingen. Hierdoor kwam de postbezorging weer op gang, gingen kinderen weer naar school en konden ouders weer aan 't werk. Volgens het Britse statistiekbureau ONS droeg ook de herstart van de voetbalcompetitie na het WK voetbal bij aan de economische groei.

De economie veert weer op na de flinke dip in december, schrijft het statistiekbureau. Wel benadrukt directeur Darren Morgan dat de vlag nog niet uit kan, omdat de Britse economie de afgelopen twaalf maanden amper is gegroeid.