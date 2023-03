Voedselbanken verwachten meer klanten door stijgende armoede volgend jaar

Voedselbanken denken dat ze meer klanten krijgen als de armoede oploopt, zoals het Centraal Planbureau (CPB) donderdag voorspelde . Ook kringloopwinkels verwachten dat het bij hen drukker wordt.

Volgens het CPB zitten volgend jaar bijna een miljoen mensen onder de armoedegrens als een aantal tijdelijke maatregelen afloopt. Daarbij gaat het onder meer om de hogere zorgtoeslag en de energietoeslag.

Zo verwacht Voedselbank Utrecht, dat momenteel zo'n zevenhonderd gezinnen helpt, dat meer mensen de voedselbank nodig zullen hebben. "Het kan bijna niet anders dan dat mensen dat hard gaan voelen. Intussen wordt ook alles weer veel duurder, zoals de boodschappen", zegt algemeen coördinator Ingrid Verkerk.

Koepelorganisatie Voedselbanken Nederland signaleerde onlangs nog een stabilisering van het aantal klanten. Maar dat kan volgend jaar dus veranderen door het verdwijnen van sommige steunmaatregelen.

Bij een plotselinge toeloop voorziet Verkerk twee mogelijke problemen: het aantal beschikbare producten, en tijd en ruimte om die uit te delen. "Bij een buurtcentrum zitten we vast aan een beperkte ruimte en uitgiftetijd. Bij grote groei komen we daar klem te zitten." In Utrecht kunnen mensen momenteel op acht locaties terecht en zijn er elf uitgiftemomenten per week.

'Nooit een tekort aan adressen om te helpen'

De Haagse kringloopketen Schroeder, die zes vestigingen heeft met in vijf daarvan buurthuizen, constateert nu al een stijging van het aantal klanten dat koopt en spullen brengt. Ook komen meer mensen die nog nooit in een kringloopwinkel zijn geweest, zegt operationeel manager Marcel Marskamp. "Dan zijn mensen verbaasd over de prijzen." Wel voegt hij toe dat een deel van de mensen komt vanwege duurzaamheid.