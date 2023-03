Belastingdienst maant 103.000 ondernemers met coronaschuld tot terugbetalen

103.000 ondernemers die achterlopen met het aflossen van coronaschulden bij de Belastingdienst worden met brieven gemaand om het geld terug te betalen of uitstel aan te vragen. In april is voor de fiscus de maat vol.

Ondernemers konden tijdens de coronapandemie uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. Maar sinds oktober 2022 vraagt de fiscus ze om te beginnen met terugbetalen van de 19,6 miljard euro die ze samen nog moesten betalen. Daar hebben ondernemers vijf jaar de tijd voor, maar ze moeten er wel op tijd mee beginnen.

De Belastingdienst heeft sinds oktober 266.000 ondernemers verzocht een tijdens de coronapandemie opgebouwde schuld terug te betalen. 21.000 ondernemers hebben inmiddels hun hele belastingschuld afgelost. Een grote andere groep heeft al vier termijnen terugbetaald.

Maar 103.000 ondernemers lopen achter met terugbetalen en 73.000 daarvan hebben zelfs nog niets afgelost. Er is ook een groep die daarnaast nog achterloopt met andere belastingschulden.

Alle ondernemers die achterlopen krijgen vanaf maart berichten van de Belastingdienst. Daarin staat een overzicht van de coronaschuld, overige belastingschulden en het totale verschuldigde bedrag. Komen zij dan nog niet in actie, dan volgt in april nog een brief met het verzoek om binnen twee weken achterstanden in te lopen. Daarna begint de fiscus met invorderen.

De Belastingdienst laat weten dat ondernemers nu en ook in april de kans hebben om uitstel aan te vragen.

In totaal moest vanaf oktober 19,6 miljard euro aan belastingschuld worden terugbetaald. In februari staat daarvan nog 17,2 miljard euro. Het kabinet voorspelde eerder dat mogelijk 6 miljard euro hiervan niet wordt terugbetaald. In een Kamerbrief schrijft staatssecretaris van Financiën Marnix Van Rij dat dit bedrag niet naar boven hoeft worden bijgesteld, ondanks de economische tegenwind. Dit voorjaar zal een nieuwe schatting worden gedaan.

Sommige ondernemers betalen bewust niet en hopen op kwijtschelding

De Belastingdienst heeft onderzocht waarom ondernemers in gebreke blijven. Hieruit bleek dat sommigen ernstige betaalproblemen hebben, maar anderen niet weten dat ze moeten terugbetalen of hopen op kwijtschelding van belastingschulden door de overheid.