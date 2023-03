BMW verdient miljarden meer, terwijl het bedrijf minder auto's verkoopt

Autoconcern BMW zag vorig jaar de omzet en winst met tientallen miljarden stijgen. Dat terwijl het bedrijf in 2022 juist minder auto's verkocht. De goede verdiensten zijn het gevolg van prijsverhogingen.

Dat terwijl BMW met 2,4 miljoen voertuigen vorig jaar 100.000 auto's minder verkocht dan in 2021. De verkoop nam af door chiptekorten en coronalockdowns in China.

Elektrische auto's van BMW-merken waren in 2022 ook in trek. Bijna een op de tien verkochte auto's was elektrisch. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2021. BMW wil dat in 2023 minimaal 15 procent van de verkochte voertuigen een stekkerauto is.