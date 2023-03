Steeds meer jongeren willen loodgieter worden

Steeds meer jongeren in Nederland kiezen voor het loodgietersvak. De opleidingen tot sanitairinstallateur krijgen meer inschrijvingen en daarmee is sprake van een omslag, constateert branchevereniging Techniek Nederland.

"Het tekort aan technische vakmensen is groot, maar er zijn lichtpuntjes. Het aantal jongeren dat kiest voor een technische beroepsopleiding groeit. Ook zien we meer zijinstromers het installatievak binnenkomen", zegt voorzitter Doekle Terpstra in aanloop naar de Wereldloodgietersdag (zaterdag 11 maart).

"Dat is goed nieuws, maar nog niet voldoende om de uitstroom waarmee we als gevolg van de vergrijzing mee te maken hebben te compenseren."

Het aantal leerlingen met het technisch profiel Produceren, Installeren, Energie (PIE) is dit schooljaar met 8 procent gestegen. Nu zijn er 4.971 leerlingen in het derde studiejaar.

Verder hebben veel zijinstromers interesse in een baan in de techniek. Inmiddels zijn zij goed voor 70 procent van de instroom in de techniek. Zijinstromers komen uit allerlei sectoren, maar vooral uit de zakelijke dienstverlening, handel, ICT, bouw, metaalsector, transportsector en andere techniekbranches.

In ons land is er een tekort aan zo'n 2.500 loodgieters. Ondanks het aantrekkelijke loopbaanperspectief wordt het tekort aan sanitairinstallateurs steeds voelbaarder. Wie een badkamer of wc wil laten plaatsen, krijgt algauw te maken met wachttijden. Hetzelfde doet zich voor bij problemen met de waterleiding of riolering.

Sanitairbedrijven staan te springen om vakmensen

Veel sanitairbedrijven zitten dan ook te springen om technische vakmensen en krijgen de vacatures moeilijk vervuld. Dat probleem speelt in de hele technieksector. In totaal komt de sector twintigduizend technische vakmensen tekort.

Een loodgieter is het eerste aanspreekpunt als er iets mis is met de waterleiding of riolering. Zij houden zich verder bezig met het installeren, onderhouden en repareren van sanitaire voorzieningen.