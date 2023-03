Beloning oud-Shell-topman Van Beurden stijgt met helft naar 11 miljoen euro

Oud-Shell-topman Ben van Beurden krijgt over afgelopen jaar een beloning van 9,7 miljoen pond (bijna 11 miljoen euro). Dat is anderhalf keer zoveel als een jaar eerder. Dat blijkt uit het jaarverslag dat het energieconcern donderdag heeft gepubliceerd.

De totale beloning is niet zo hoog als in 2018, toen de geboren Brabander volgens de Financial Times maar liefst 20 miljoen euro kreeg. De Britse zakenkrant becijferde ook dat Van Beurden sinds zijn aantreden als topman in 2014 in totaal zo'n 90 miljoen pond aan beloningen heeft ontvangen.