Ziekteverzuim werknemers ligt op hoogste niveau in ruim twintig jaar

Het ziekteverzuim onder werknemers lag in het vierde kwartaal van 2022 opnieuw hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder, zo blijkt vrijdag uit cijfers van statistiekbureau CBS. Vanaf 2016 is dat elk jaar zo geweest.

Eind vorig jaar was het ziekteverzuim 5,6 procent. Dat is bijna net zo hoog als in 2000, toen het hoogste verzuim werd gemeten.

Een verzuimpercentage van 5,6 betekent dat 56 van elke duizend werkdagen zijn verzuimd wegens ziekte. Omdat het ziekteverzuim een seizoenspatroon vertoont, worden de cijfers vergeleken met dezelfde periode in voorgaande jaren. Het verzuim is in het eerste en in het vierde kwartaal namelijk doorgaans hoger dan in het voorjaar en de zomer.

In de meeste bedrijfstakken lag het verzuim in het vierde kwartaal van 2022 hoger dan een jaar eerder. Het verzuim was met 8 procent het hoogst in de gezondheidszorg.

Bij het openbaar bestuur was het verschil met een jaar eerder het grootst: 5,7 procent in 2021 en 6,4 procent in 2022. Daarmee lag het verzuim in deze bedrijfstak voor het eerst in negentien jaar hoger dan 6 procent. Ook in het water- en afvalbeheer nam het verzuim sterk toe, van 6,5 procent naar 7,1 procent. Niet eerder was het verzuim in een vierde kwartaal daar zo hoog.

Verzuim laagst in landbouw en visserij

Het verzuim was het laagst in de landbouw en visserij. In deze branche lag het verzuimpercentage eind 2021 op 3,8 procent en eind 2022 op 3,3 procent.

Binnen de zorg lag het verzuimpercentage in de verpleging, verzorging en thuiszorg met 9,3 hoger dan het gemiddelde. Ook in de gehandicaptenzorg en de kinderopvang lag het verzuim hoger.