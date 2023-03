China fel tegen exportbeperkingen ASML

China kan zich niet vinden in de nieuwe maatregelen die het Nederlandse kabinet heeft genomen om de export van Nederlandse chipmachines naar het Aziatische land verder aan banden te leggen. Dat heeft het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag gemeld. Het gaat om onder meer technologieën van chipfabrikant ASML.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Schreinemacher dat de aanvullende beperkingen gaan over zeer specifieke technologieën van chipfabrikant ASML in Veldhoven. Nederland heeft volgens de minister een unieke leidende positie op het gebied van chiptechnologie.