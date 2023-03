Alliander kan stijgende vraag naar elektriciteit nauwelijks aan

Netbeheerder Alliander kan de stijgende vraag naar elektriciteit nauwelijks aan. Het bedrijf heeft dan ook grote moeite om het netwerk in rap tempo uit te breiden nu consumenten en bedrijven meer elektrische auto's, zonnepanelen en warmtepompen hebben aangeschaft.

"Om aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen, moeten er in de komende jaren twintigduizend elektriciteitshuisjes komen. Eén op de drie straten gaat open om de verzwaring van het elektriciteitsnet te realiseren. Een stevige klus die we niet kunnen uitvoeren in het tempo waarmee de vraag naar elektriciteit stijgt", zegt topman Maarten Otto.

Alliander heeft verder te maken met personeels- en materiaaltekorten. "Dat betekent dat we in de nabije toekomst helaas niet alle consumenten en bedrijven met een kleinverbruikaansluiting direct kunnen helpen wanneer het net in de wijk vol raakt", zegt Otto. Op sommige plekken is het elektriciteitsnet al vol. De topman verwacht dat dit de komende jaren op meer plekken zal gebeuren.

Om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen, legde Alliander in het afgelopen jaar meer kabels aan en plaatste het ook meer elektriciteitshuisjes dan in 2021. Het bedrijf legde in totaal meer dan 2.200 kilometer aan nieuwe elektriciteitskabels en er werden ruim tweeduizend elektriciteitshuisjes geplaatst of omgebouwd.