Miljoen Nederlanders, onder wie 230.000 kinderen, onder armoedegrens in 2024

Als de laagste inkomens het in 2024 moeten stellen zonder de tijdelijke toeslagen (zoals die voor energie) belanden veel Nederlanders in de armoede. Volgens een schatting van het Centraal Planbureau (CPB) zitten volgend jaar 995.000 Nederlanders, onder wie veel kinderen, onder de armoedegrens.

De armoede neemt komend jaar weer behoorlijk toe, verwacht het CPB. Waar nu nog 4,7 procent van de Nederlanders in armoede leeft, zal dat percentage volgend jaar stijgen tot 5.8 procent. Volgend jaar groeit 7,1 procent van alle kinderen op in armoede, tegen 6,1 procent in 2023.

De stijging van het aantal Nederlanders in armoede is het gevolg van het aflopen van een paar maatregelen, zoals de energietoeslag van de gemeenten. De afgelopen jaren nam de armoede juist wat af.

Armoede houdt in dat je niet veel, maar nét genoeg geld hebt. Van dat geld moet je kunnen eten, drinken en wonen. Maar ook een sportlidmaatschap afsluiten en een korte vakantie boeken. Voor een eenpersoonshuishouden ligt de armoedegrens dit jaar op 1.508 euro per maand, in 2024 op 1.573 euro.

De overheid wil het aantal kinderen dat in armoede leeft halveren ten opzichte van 2015. Maar het CPB denkt niet dat dat gaat lukken. Zoals het er nu voor staat, groeit de armoede door tot 6,4 procent van de bevolking en 8,3 procent van de kinderen in 2031.

Koopkracht weer wat omhoog, maar niet voor iedereen

Positiever is het planbureau over de veerkracht van de economie en de ontwikkeling van de koopkracht. Het CPB verwacht in 2023 en 2024 loonstijgingen van 5 procent. Dit jaar zal de koopkracht nog licht achteruitgaan (0,2 procent), maar door de hogere lonen zal die in 2024 weer met 2 procent groeien.

Die inhaalslag bereikt alleen niet alle inkomensgroepen. Neem bijvoorbeeld de kosten voor gas en elektriciteit. Die nemen een grotere hap uit het inkomen bij huishoudens met lagere inkomens.

Economie blijft ook in moeilijke jaren groeien

De economische groei blijft gematigd positief met dit jaar een groei van 1,6 procent en in 2024 een groei van 1,4 procent. Hoewel het planbureau positief is over de weerbaarheid van de Nederlandse economie zijn die groeicijfers veel lager dan de afgelopen jaren, toen twee jaar op rij de economie met meer dan 4 procent groeide.