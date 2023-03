Miljoen Nederlanders onder armoedegrens in 2024, onder wie 230.000 kinderen

Doordat tijdelijk beleid voor lagere inkomens wegvalt, belanden veel Nederlanders volgend jaar in armoede. Volgens ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) zitten in 2024 995.000 Nederlanders onder de armoedegrens. Onder hen veel kinderen.

Het CPB ziet de armoede weer flink toenemen komend jaar. Waar nu nog 815.000 in armoede leven, zal dat komend jaar flink toenemen tot 5,8 procent van alle Nederlanders. Volgend jaar groeit 7,1 procent van alle kinderen op in armoede, tegen 6,1 procent in 2023.

Positiever is het CPB over de veerkracht van de economie en de ontwikkeling van de koopkracht. De koopkracht zal in 2023 nog met 0,2 procent achteruit gaan doordat loonstijgingen de inflatie niet bijhouden, maar in 2024 weer met 2 procent groeien door hogere lonen, voorspellen de rekenmeesters van het CPB. Desondanks bereikt dat niet alle inkomensgroepen en is dat niet genoeg om het koopkrachtverlies van 2,7 procent van vorig jaar goed te maken.