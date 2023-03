Kabinet gaat export van chipmachines naar China verder beperken

Het kabinet legt de export van Nederlandse chipmachines naar China verder aan banden. Dat zegt minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel) woensdag tegen De Telegraaf . In een Kamerbrief over nieuwe exportrestricties voor de chipindustrie schrijft de minister dat die nodig zijn voor de "internationale veiligheid".

De aanvullende controlemaatregelen waarover ze in de brief schrijft gaan over zeer specifieke technologieën van chipfabrikant ASML in Veldhoven. Nederland heeft volgens de minister een unieke leidende positie in de chiptechnologie.