Na Tesla valt ook Volkswagen voor Amerikaanse miljarden

Volkswagen wil versneld een grote batterijfabriek in de Verenigde Staten bouwen in plaats van een soortgelijke fabriek in Oost-Europa. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. De Duitse autobouwer kan in de VS profiteren van veel subsidies. Onlangs besloot Tesla ook al investeringen te verschuiven van Duitsland naar de VS.

De Amerikaanse regering kwam recent met de Inflation Reduction Act (IRA). Daarvoor trekt de regering in Washington 369 miljard dollar (350 miljard euro) uit om groene investeringen aan te trekken.

Volkswagen en Tesla hebben wel oren naar een deel van dat geld. Daarom zijn ze van plan extra te investeren in de VS en hun uitgaven in Europa juist terug te schroeven, meldt de Financial Times.

Weliswaar komt de Europese Unie binnenkort met een tegenhanger van de Amerikaanse plannen, maar de voorwaarden voor steun zouden een stuk minder aantrekkelijk zijn. Volkswagen zou in de VS aanspraak kunnen maken op 10 miljard dollar steun en geeft daarom de voorkeur aan Amerika.

Een woordvoerder van Volkswagen meldt dat het bedrijf nog geen definitief besluit heeft genomen. Wel zegt VW dat goede regelgeving van belang is en dat het wil afwachten wat de Europese plannen precies inhouden.