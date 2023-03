Meer dan twee miljoen Nederlanders hebben inmiddels belastingaangifte gedaan

2,2 miljoen particulieren en ondernemers hebben in de eerste week van maart hun belastingaangifte gedaan. Dat zijn er 252.000 meer dan vorig jaar in de eerste week, blijkt uit de recentste cijfers van de Belastingdienst.

Het is opvallend dat er bijna 13 procent meer aangiften binnen zijn dan een jaar eerder, aangezien inloggen in het aangifteprogramma op de eerste twee dagen in veel gevallen niet mogelijk was. Het inlogsysteem met DigiD was overbelast.

De Belastingdienst heeft dit jaar ook meer mensen gevraagd om aangifte te doen. Eerder dit jaar kregen 8,8 miljoen Nederlanders (van wie 1,8 miljoen ondernemers) een uitnodiging. In de afgelopen jaren ging het nog om 8,3 miljoen mensen.

Volgens de Belastingdienst is die toename het gevolg van het hogere heffingsvrije vermogen. Tot 2021 hoefde je geen belasting te betalen over vermogen tot ruim 30.000 euro, vanaf 2021 ligt die grens op 50.000 euro. De Belastingdienst nodigt mensen met een vermogen van 30.000 tot 50.000 euro nu ook uit om aangifte te doen, omdat hun financiële situatie van belang is voor het ontvangen van toeslagen.