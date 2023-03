Europese economie groeide toch niet in laatste maanden van 2022

Europese economische cijfers over het einde van 2022 vallen slechter uit dan gedacht. De economie van de eurozone is in het vierde kwartaal toch niet gegroeid ten opzichte van de voorgaande drie maanden. Eerder meldde statistiekbureau Eurostat nog een groei van 0,1 procent. En in de hele EU was sprake van krimp in plaats van stagnatie.

Mede doordat de consumentenbestedingen vanwege de hoge inflatie zijn afgenomen, blijkt het cijfer voor de eurolanden zwakker uit te vallen dan gedacht. Zo was de krimp in Duitsland, de grootste economie van Europa, groter dan eerder gemeld.

De Duitse economie kromp met 0,4 procent, terwijl Eurostat eerder een neergang van 0,2 procent had gemeld. In Nederland was er sprake van 0,6 procent economische groei en ook in landen als België, Frankrijk en Spanje groeide de economie nog in het laatste kwartaal. In Italië was er een krimp van 0,1 procent.

Voor de hele Europese Unie meldt Eurostat nu een krimp van 0,1 procent. Hier ging het statistiekbureau eerder nog uit van stagnatie: geen groei, maar ook geen krimp.