Gasunie: 'Belang in Nord Stream-pijplijn is waardeloos geworden'

Gasunie heeft ruim 200 miljoen euro afgeboekt op haar belang in de gaspijplijn Nord Stream. De leiding is in september gesaboteerd en wordt waarschijnlijk niet meer in gebruik genomen. Verder maakte de gastransporteur bekend dat topman Han Fennema in september terugtreedt.

Gasunie heeft een belang van 9 procent in Nord Stream. Het bedrijf verwacht geen inkomsten meer te ontvangen door de sabotage en doordat Europa in de toekomst waarschijnlijk geen Russisch gas meer wil gebruiken.

Het belang is in de loop van vorig jaar al voor honderden miljoenen euro's minder in de boeken komen te staan. Maar nu is besloten om de resterende waarde van 208 miljoen euro terug te schroeven naar nul.

De afboekingen van vorig jaar en dit jaar samen kosten Gasunie ruim 0,5 miljard euro.

Ontploffingen bij gaspijplijn

Door de Nord Stream stroomde jarenlang veel gas van Rusland naar Duitsland. In het najaar van 2021 draaiden de Russen langzaamaan de kraan een beetje dicht. Toen Rusland Oekraïne iets meer dan een jaar geleden aanviel, ging de kraan nog verder dicht. Daar kwam bij dat er afgelopen september ontploffingen waren, waardoor de leidingen niet meer bruikbaar zijn.

Wie achter de sabotage zit, is nog niet vast komen te staan. Wel meldde de Amerikaanse krant The New York Times dat een pro-Oekraïense groep mogelijk achter de aanslag zit. Als reactie daarop waarschuwde Duitsland voorzichtig te zijn met te snelle conclusies, terwijl Rusland de berichtgeving afdoet als een vooropgezette poging om verwarring te zaaien.

Nieuwsdienst Reuters meldt op basis van anonieme bronnen dat Rusland van plan is de Nord Stream-leidingen in de mottenballen te leggen. Maar volgens het Kremlin wordt zo'n besluit alleen genomen in samenspraak met alle aandeelhouders.

Omzet en winst gestegen

Woensdag maakte Gasunie ook haar jaarcijfers bekend. Door de onrust op de gasmarkt was er extra vraag naar de transportcapaciteit die het bedrijf aanbiedt. De omzet steeg dan ook van 872 miljoen naar 2.258 miljoen euro. De winst steeg eveneens: van 311 miljoen naar 555 miljoen euro.