Op de fiets naar het werk steeds populairder vanwege gemak en gezondheid

We gaan steeds vaker op de fiets naar ons werk. Het aantal fietsritten naar kantoor is afgelopen jaar met ruim twee miljoen per werkweek gestegen. Mensen kiezen vooral voor de tweewieler vanwege het gemak en omdat het goed is voor de gezondheid.

Ook voor korte ritten kiezen we steeds vaker de fiets. Vier op de tien ritten tot 7,5 kilometer worden inmiddels met de tweewieler afgelegd en dat is meer dan in de afgelopen jaren, zo blijkt uit het Landelijk Reizigersonderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Eén op de drie fietsers naar het werk geeft aan dat een goede fietsenstalling op het werk en een fietsvergoeding voor woon-werkverkeer belangrijk zijn bij de keuze om de fiets te pakken naar kantoor.

Nederland is vorig jaar sowieso flink meer in beweging gekomen, aangezien de coronamaatregelen zijn opgeheven. Het aantal ritten in het woon-werkverkeer met de auto, fiets en het openbaar vervoer is ten opzichte van 2021 met ruim 7,5 miljoen per week gestegen.