DNB-president Knot: 'ECB moet er alles aan doen om inflatie te verlagen'

De Europese Centrale Bank moet aan de slag om de inflatie weer naar 2 procent te brengen. Dat zegt Klaas Knot, de president van De Nederlandsche Bank (DNB). Volgens hem moet de ECB de rente niet alleen in maart, maar nog vaker verhogen om de inflatie te beteugelen.

Dat zei Knot dinsdag op een congres van pensioenoverleg Netspar. De DNB-president is als centralebankbestuurder een van de leden van het ECB-bestuur dat over renteverhogingen beslist.

Knot herkent dat de inflatie na pieken in de herfst in februari weer steeg door hogere prijzen voor voedingsmiddelen. In februari lagen consumentenprijzen volgens de Europese rekenmethode 8,9 procent hoger dan een jaar eerder. De inflatie bedroeg volgens de Nederlandse rekenmethode 8 procent.

"Dan zitten we dus al vier jaar op rij op een inflatie boven de 2 procent. Het is zonneklaar dat de ECB er alles aan moet doen om de inflatie zo snel mogelijk weer naar 2 procent te brengen."

Wel erkent Knot dat renteverhogingen het inflatieprobleem niet direct volledig oplossen. "Die renteknop waar de ECB aan kan draaien, geeft ons uiteraard geen volledige controle over de inflatie. Dat zagen we bij de lage inflatie die we lange tijd kenden, en dat zien we nu ook bij de hoge inflatie."