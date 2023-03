Stellen willen zorg voor kind gelijk verdelen, maar vooral vrouw werkt minder

Delen via E-mail

Hoewel veel ouders werk en de zorg voor kinderen gelijk willen verdelen, lukt dat vaak niet. Bij 48 procent van de stellen werkt de man meer en zorgt de vrouw meer voor de kinderen. Bij slechts één op de tien stellen zijn beide taken gelijk verdeeld.

Maar bij de geboorte van het eerste kind gaan vooral moeders minder werken. Zo werken bijna zes op de tien moeders met jonge kinderen 20 tot 35 uur per week. En dat blijven de meesten ook doen als hun kind vier tot achttien jaar oud is. Een kwart van de moeders werkt minder dan 28 uur per week.