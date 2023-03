Borg bij huurwoning mag maximaal twee maanden huur bedragen

Verhuurders mogen in de toekomst nog maar twee maanden huur als borg in rekening brengen voor een woning. Ook moeten huurders meer informatie krijgen over de hoogte en voorwaarden van de borg.

Daar heeft de Tweede Kamer dinsdag mee ingestemd. De nieuwe regels voor borg bij huurwoningen komen in de nieuwe Wet goed verhuurderschap.

Verder wordt de termijn waarop verhuurders de borg moeten terugbetalen na vertrek uit hun woning vastgesteld op maximaal twee weken, behalve als er schade is ontstaan die eerst moet worden gerepareerd of als bewoners hun huur nog niet hebben voldaan.

Voorheen golden er geen duidelijke regels die de hoogte van de borg beperkten. DENK wilde daarom dat er regels worden toegevoegd aan de nieuwe wet.