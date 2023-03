Niet Rusland, maar pro-Oekraïners zouden achter Nord Stream-explosies zitten

Onderzoekers beginnen langzaam maar zeker de groep die achter de Nord Stream-explosies zat in beeld te krijgen. Lange tijd werd met de beschuldigende vinger naar Rusland gewezen, maar volgens The New York Times is het zeer waarschijnlijk dat een pro-Oekraïense groep achter de actie zit.

Het Amerikaanse dagblad baseert zich op anonieme Amerikaanse functionarissen die zeggen dat ze over nieuw bewijs beschikken. "Het gaat om de eerste belangrijke aanknopingspunten in onze zoektocht."

Ze geven wel direct toe dat er nog weinig bekend is over de vermeende daders. Het zou gaan om felle tegenstanders van de Russische president Vladimir Poetin. De bronnen zeggen niets over de identiteit van de daders, over hun motief en over wie de operatie heeft bedacht. Vermoedelijk gaat het om een groep die uit Russen én Oekraïners bestaat.

Volgens de Verenigde Staten was de Oekraïense regering niet op de hoogte van de plannen. "Er zijn geen aanwijzingen dat de opdracht voor de explosies vanuit Kyiv kwam."

Wat is Nord Stream? De Nord Stream 1 en 2 zijn onderzeese pijpleidingen in de Oostzee. Ze brengen Russisch gas van Rusland naar Duitsland en kunnen zo miljoenen Europese huishoudens aan warmte helpen.

De nieuwste - Nord Stream 2 - is door de oorlog in Oekraïne nooit in gebruik genomen. Daarnaast sloot Rusland de Nord Stream 1 in september voor onbepaalde tijd.

Op het moment van de explosies werd er dus geen aardgas geleverd. Wel zaten er nog restanten gas in de leiding.

Westen beschuldigde aanvankelijk Rusland van betrokkenheid

De explosies bij de Nord Stream-gaspijpleidingen vonden eind september 2022 plaats. De gaspijpleidingen raakten beschadigd en er kwam veel gas vrij. Het Westen verdacht Rusland van het saboteren van de pijpleidingen om zo de energiecrisis in Europa te verergeren.

Maar begin februari kwam al een Duits rapport naar buiten waarin stond dat er geen aanwijzingen voor Russische betrokkenheid waren. Ook Zweden en Denemarken doen onderzoek naar de explosies op de bodem van de Oostzee.

Het Kremlin heeft betrokkenheid altijd ontkend. Rusland wijst juist met de beschuldigende vinger naar de Verenigde Staten. Ook dat land ontkent elke betrokkenheid.