De vierdaagse werkweek is al gemeengoed in Nederland

De vierdaagse werkweek is bezig aan een opmars in ons land. Steeds meer mensen maken met hun werkgever de afspraak om een of twee dagen minder te werken. Het is niet voor niets dat het aantal deeltijders inmiddels is toegenomen tot ruim 4,6 miljoen. Bovendien werken we gemiddeld 32,2 uur per week en dat is minder dan in de rest van Europa.

"We zijn ervaringsdeskundigen als het gaat om drie of vier dagen per week werken. Veel mensen maken daar al afspraken over met hun werkgever. De vierdaagse werkweek wordt als iets nieuws gebracht, maar in de praktijk is het de normaalste gang van zaken", zegt een woordvoerder van werkgeversvereniging AWVN.

Olaf van Vliet, hoogleraar economie aan de Universiteit Leiden, sluit zich daarbij aan. "In Nederland is het voor veel werknemers mogelijk om vier dagen per week te werken. Dat is wettelijk geregeld via de Wet flexibel werken. Veel mensen kunnen gebruikmaken van deze mogelijkheid. Wat hen wellicht tegenhoudt om dit te doen, is dat dan ook het salaris lager wordt."

Niet alleen Nederlandse vrouwen werken relatief veel parttime. Ook de mannen doen het qua deeltijd goed in vergelijking met de rest van Europa.

In het Verenigd Koninkrijk deden onlangs 61 bedrijven uit verschillende sectoren mee aan een proef met de vierdaagse werkweek. Daarbij krijgen de werknemers dus een extra dag vrij, maar behouden zij wel hun volledige salaris.

De resultaten tonen aan dat bijna 40 procent van deze werknemers tijdens het experiment minder stress heeft ervaren. Verder laat 70 procent weten minder last te hebben gehad van burn-outklachten. Ook angst, vermoeidheid en slaapproblemen zijn bij de deelnemers afgenomen. Zowel hun fysieke als mentale conditie is in die periode verbeterd.

'Mentale en fysieke gezondheid verbeterd door vierdaagse werkweek'

"Het welzijn van mensen, de mentale en fysieke gezondheid en de werk-privébalans worden verbeterd door een vierdaagse werkweek. Dat is ontzettend mooi nieuws en daar willen we natuurlijk meer van weten", zegt Van Vliet.

Vakbond CNV pleit al langer voor de invoering van de dertigurige werkweek. Vooral om te zorgen voor een betere balans tussen werk en privé, maar ook om het makkelijker te maken voor bijvoorbeeld mantelzorgers. Bovendien zou het beter zijn voor de productiviteit.

'In vier dagen fulltime werken is ook mogelijk'

Volgens Van Vliet hebben veel werknemers al een relatief grote mate van flexibiliteit in hun werktijden, al geldt dit natuurlijk niet voor alle beroepen. Zo kunnen veel Nederlanders parttime werken. "En in sommige sectoren is het ook mogelijk om in vier dagen fulltime te werken. Bij bijvoorbeeld de overheid is vier keer negen uur heel gebruikelijk. Bovendien zijn we sinds de pandemie meer thuis gaan werken. Op die manier zijn werk en zorgtaken bijvoorbeeld beter te combineren."