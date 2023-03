LEGO bouwt na pandemie miljardenwinst op met succesvolle Harry Potter-sets

Delen via E-mail

Ook na de coronapandemie heeft speelgoedmaker LEGO weer voor miljarden euro's aan blokjes weten te verkopen. Vooral het succes van bouwsets van Harry Potter en Star Wars heeft het bedrijf in 2022 goedgedaan.

De fabrikant verkocht vorig jaar voor 65 miljard Deense kroon (8,7 miljard euro) aan blokjes. Dat is 17 procent meer dan in 2021, dat al een recordjaar was doordat consumenten tijdens de coronapandemie massaal LEGO kochten.