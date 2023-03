Controversiële Jumbo-topman Van Eerd komt definitief niet terug

Delen via E-mail

Frits van Eerd keert niet meer terug als bestuursvoorzitter van supermarktketen Jumbo, ongeacht de uitkomst van het strafrechtelijk onderzoek naar hem. Tijdelijke topman Ton van Veen neemt het roer definitief over.

Van Eerd raakte vorig jaar betrokken bij een witwasonderzoek van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD). Daarbij ging het om sponsoring in de auto- en motorsport door zowel Jumbo als Van Eerd zelf.

In het kader van het onderzoek werd het huis van Van Eerd doorzocht. Daarbij werden grote contante geldbedragen gevonden. Daarnaast zat hij ook enkele dagen vast.

De topman is sinds september vorig jaar verdachte in de zaak. Eind september trad hij tijdelijk af als bestuursvoorzitter van de supermarktketen.

Van Veen was tot het tijdelijke aftreden van Van Eerd commissaris bij Jumbo. Vorig jaar nam hij dus het roer al over in het familiebedrijf, als eerste persoon buiten de familie Van Eerd. Nu treedt hij definitief aan als bestuursvoorzitter.