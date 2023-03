Heineken trekt boetekleed aan vanwege aanwezigheid in Rusland

Bierbrouwer Heineken had naar eigen zeggen duidelijker moeten zijn over zijn activiteiten in Rusland, zoals de introductie van tientallen nieuwe producten. Het bedrijf verontschuldigt zich daarom op zijn eigen website

De bierbrouwer kreeg de afgelopen weken veel kritiek, omdat die nog altijd actief is in Rusland. Onderzoeksplatform Follow the Money meldde dat Heineken onlangs 61 producten in Rusland heeft geïntroduceerd. Dit deed het bedrijf ondanks de belofte om het land vanwege de Russische inval in Oekraïne zo snel mogelijk te verlaten. Ook heeft Heineken er nieuwe medewerkers aangenomen.

Volgens het concern is dit nodig om het Russische bedrijfsonderdeel aantrekkelijk te houden voor overnamepartijen. De bierbrouwer wil nog altijd zijn activiteiten in het land verkopen. Maar het valt niet mee om een koper te vinden als je verlies draait en daarom waren nieuwe investeringen noodzakelijk, schrijft Heineken.

De brouwer zei in het verleden dat de Russische onderdelen volledig zelfstandig opereerden, dus zonder inmenging van het Nederlandse hoofdkantoor. Maar inmiddels is duidelijk geworden dat de nieuwe merken zijn geïntroduceerd na overleg met Nederland.

"We erkennen dat we duidelijker hadden moeten zijn over de noodzaak om nieuwe producten te introduceren en dat de vragen hierover begrijpelijk zijn", schrijft Heineken. "We realiseren ons dat dit zorgt voor twijfels over onze belofte om Rusland te verlaten. Hiervoor bieden we onze excuses aan."