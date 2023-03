Ook Zalando voelt einde van lockdowns: winst ruim gehalveerd

Zalando, dat tijdens de lockdowns hard groeide, zag zijn winst afgelopen jaar ruim halveren. De consument gaat namelijk weer vaker naar de fysieke winkels om kleding te kopen. Het bedrijf sluit daarom niet uit dat het dit jaar een klein omzetverlies in de boeken moet zetten.

De winst voor belastingen en rente (ebit) kwam vorig jaar uit op 184,6 miljoen euro. Dat is minder dan de helft van de 468,4 miljoen van een jaar eerder. De uiteindelijke nettowinst, inclusief buitengewone inkomsten en uitgaven, bedroeg 16,8 miljoen euro. Dat was nog maar een fractie van de 234,5 miljoen van het jaar ervoor. De omzet kwam uit op ongeveer 10,3 miljard euro, wat vrijwel net zoveel was als in 2021.