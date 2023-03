Medewerkers Arriva staken door: geen treinen in Friesland en Groningen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De treinen van Arriva rijden dinsdag niet in Friesland en Groningen vanwege een staking. De snelbus tussen Groningen en Leer rijdt wel, laat de vervoerder dinsdagochtend weten.

Op de Vechtdallijnen en in Limburg, de Achterhoek en Rivierenland rijden wel treinen van Arriva. Ook heeft deze stakingsdag geen gevolgen voor de busdienst van Arriva.

Dat is een kleinere collectieve overeenkomst voor ongeveer dertienhonderd medewerkers van streekvervoerders die zowel trein- als busdiensten aanbieden.

Slechtzienden blijven thuis door ov-staking: zorgen over actie op verkiezingsdag

Zie ook Slechtzienden blijven thuis door ov-staking: zorgen over actie op verkiezingsdag

Zie ook Slechtzienden blijven thuis door ov-staking: zorgen over actie op verkiezingsdag

Voor die kleinere cao voert personeel van vervoerder Arriva al actie op de landelijke stakingsdagen in Twente, in Limburg en rond Dordrecht. Maar in de twee noordelijke provincies zijn er dus ook acties buiten de landelijke stakingen om.