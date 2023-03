Europese gasprijs naar laagste niveau sinds zomer 2021

De gasprijs in Europa is maandag gedaald naar het laagste niveau sinds de zomer van 2021. De prijs per megawattuur daalde op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs tot onder de 43 euro.

De gasprijs daalt al maanden en dat heeft vooral te maken met de relatief zachte winter. De gasvoorraden bleven daardoor in diverse Europese landen op peil, al komt dit ook doordat consumenten en bedrijven zuiniger zijn geworden.

Vorig jaar schoot de gasprijs nog hard omhoog door de oorlog in Oekraïne en zorgen over gastekorten in de winter.