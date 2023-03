Verlies van failliet Lightyear opgelopen tot bijna 64 miljoen euro

Delen via E-mail

Het onlangs failliet verklaarde Lightyear heeft vorig jaar een verlies van 63,9 miljoen euro in de boeken gezet. Ook heeft de producent van zonneauto's een schuld van zo'n 12 miljoen euro. Dat blijkt uit het faillissementsverslag, waarover RTL Nieuws als eerste berichtte.

Een van de oorzaken van het grote verlies was een verdubbeling van het aantal medewerkers. Daardoor liepen de loonkosten flink op. Volgens het management van Lightyear speelde ook mee dat het bedrijf geen nieuwe financiers kon aantrekken.

Het verlies bij Lightyear werd de afgelopen jaren steeds groter. Zo bleef het verlies in 2020 nog beperkt tot 5 miljoen euro, terwijl het bedrijf een omzet van 1,5 miljoen euro draaide. Twee jaar later was dat verlies dus bijna dertien keer zo groot, zonder dat daar 1 euro aan inkomsten tegenover stond.