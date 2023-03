Huizenprijzen stegen sinds 2013 het hardst in Amsterdam en Haarlem

De prijzen van koopwoningen zijn sinds 2013 het hardst gestegen in Haarlem, de Zaanstreek en de regio Amsterdam. Het gaat om stijgingen tot 130 procent in minder dan tien jaar. Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS. In grote delen van Zeeland bleef de stijging 'beperkt' tot zo'n 70 procent.

In 2013 waren de huizenprijzen relatief laag door de financiële crisis. Maar in de loop van dat jaar begonnen prijzen weer te stijgen en die trend zette door tot afgelopen zomer.

In de tussenliggende jaren verdubbelden huizenprijzen op veel plekken, waarbij het noorden van de Randstad en de Zaanstreek de uitschieters waren. Prijzen in Zeeland en Noord-Limburg stegen het minst, al ging het dus nog altijd om een plus van 70 procent.

Opvallend is er in 2019 een kentering kwam. Tot dan toe werden vooral de koophuizen in de Randstad duurder. Daarna stegen de prijzen juist buiten de Randstad, waarbij Delfzijl, Zuidwest-Drenthe en Flevoland de uitschieters waren. In die jaren stegen prijzen in Amsterdam juist het minst.