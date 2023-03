Delen via E-mail

De stakingen in het streekvervoer gaan onverminderd door. Vandaag, woensdag en vrijdag wordt het werk neergelegd. Werkgevers en vakbonden kunnen het nog steeds niet eens worden over een nieuwe cao voor de dertienduizend werknemers.

De Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV), die bedrijven als Arriva, EBS, Keolis Nederland, RET, Transdev en Qbuzz vertegenwoordigt, laat weten dat ruim de helft van het openbaar vervoer rijdt deze ochtend. Het is de derde keer in zeven dagen dat er wordt gestaakt.

"Wij roepen de vakbonden op om zo snel mogelijk aan tafel te komen en deze impasse te doorbreken. Maar dan moeten de stakingen wel van tafel", zegt een VWOV-woordvoerder. "Het is namelijk ontwrichtend, vooral voor mensen die het ov nodig hebben om naar hun werk of het ziekenhuis te gaan."

Ook op 15 maart, de dag van de Provinciale Statenverkiezingen, staan stakingen gepland. Hier is veel kritiek op, aangezien het openbaar vervoer voor veel mensen noodzakelijk is om naar de stembus te kunnen.

De cao-onderhandelingen in het streekvervoer zitten muurvast en daar lijkt op korte termijn geen verandering in te komen. De vakbonden eisen een loonsverhoging van 14 procent, terwijl de werkgevers niet verder willen gaan dan 11 procent. Verder kunnen de partijen het niet eens worden over de roosters, pauzes en de aanpak van de werkdruk.