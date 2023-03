Matterhorn niet langer op Toblerone-repen door strenge Zwitserse regels

Delen via E-mail

Op de verpakkingen van Toblerone-repen staat in de toekomst niet langer de karakteristieke Matterhorn. Fabrikant Mondelez verplaatst een deel van de productie naar het buitenland, waardoor de reep niet Zwitsers genoeg is. Typisch Zwitserse uitingen zijn daarom niet meer toegestaan.

De Matterhorn is een bekende berg in Zwitserland, die met zijn opvallende bergtop is uitgegroeid tot een van de symbolen van het land. Sinds begin jaren zeventig prijkt de berg al op de verpakking van Toblerone.