Omgekeerde wereld: alles wordt duurder behalve energie

Vakanties, verzekeringen, boodschappen, de horeca. Je kunt het zo gek niet bedenken of het wordt duurder. Opvallend genoeg is juist de aanjager van de huidige inflatiegolf - energie - het enige dat momenteel goedkoper wordt. Hoe kan dat?

Donderdag bleek dat producten en diensten vorige maand gemiddeld 8 procent duurder waren dan een jaar eerder. Uitschieters waren de boodschappen, die maar liefst 15 procent meer kostten dan in februari 2022. Maar ook de prijzen van diensten, zoals reizen, vervoer of een restaurantbezoek, en van industriële goederen zijn gestegen.

Uitgerekend energie was het enige dat goedkoper werd. Weliswaar slechts 1 procent, maar de energierekening dreef wel velen het afgelopen jaar tot wanhoop. En hoewel de pijn van het dure gas en stroom nog lang niet voorbij is, zijn er verschillende leveranciers die hun tarieven momenteel verlagen. Dit komt vooral doordat handelsprijzen van gas beduidend lager zijn dan een paar maanden terug.

Omdat je voor veel producten en diensten energie nodig hebt, zou je verwachten dat prijzen daarvan ook dalen. Toch gebeurt dat voorlopig niet. Volgens CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen komt dit doordat bedrijven hun hogere energiekosten pas na een tijdje in hun verkoopprijzen kunnen doorberekenen.

Zo sluiten supermarkten en levensmiddelenfabrikanten contracten voor bijvoorbeeld een jaar. Als de fabrikanten in de tussentijd meer kosten maken, kunnen ze dat pas bij het ingaan van een nieuw contract in rekening brengen bij de supermarkt. En dat kan weleens een paar maanden duren. Een zelfde situatie zie je in andere sectoren.