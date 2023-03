Aanvraag STAP-budget kan vanaf 17 maart weer, na chaos door technische fout

Het is vanaf vrijdag 17 maart weer mogelijk om STAP-budget aan te vragen, meldt uitvoeringsinstantie UWV. Het was de bedoeling dat het budget afgelopen dinsdag al beschikbaar was. Maar door een combinatie van een technische fout en grote drukte ontstond een storing bij het subsidieportaal waar het budget aangevraagd kon worden.

Een uur voor de opening van het loket was het al erg druk bij het subsidieportaal van het UWV. Dat leidde tot een storing, die nog steeds niet is opgelost.

Het UWV laat weten dat het aan een oplossing werkt. Over twee weken zou alles weer moeten werken en kunnen mensen vanaf 10.00 uur alsnog het STAP-budget aanvragen.