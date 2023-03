Groentetekort door kou in Spanje, waar zijn de Nederlandse tomaten gebleven?

De schaarste aan bloemkool zorgde al voor hoge prijzen, nu zijn ook groenten zoals tomaten, komkommers en paprika moeilijk te krijgen. Het aanbod van groenten en fruit uit Spanje was door de lage temperaturen in het land afgelopen weken kleiner dan normaal. Maar waarom halen we deze groente niet gewoon uit eigen land?

In december was het in Spanje te warm, daardoor groeiden sommige groenten juist sneller dan normaal. In januari was het er juist te koud en bleef de oogst uit. En dat is vervelend, omdat we dit jaar veel groente uit Spanje nodig hebben, vertelt Roger Abbenhuijs van Glastuinbouw Nederland. "We hebben meer uit het buitenland nodig vanwege de dure energie."

In deze periode is het in Nederland te donker voor veel groenten. Tegenwoordig hebben we lampen die voor genoeg warmte en licht zorgen om het gebrek aan zonlicht te compenseren. "Normaal gesproken telen we nu ook gewoon tomaten in de Nederlandse kassen. Maar dit jaar kost dat te veel geld", vertelt Abbenhuijs. Daarom hebben veel telers er dit jaar voor gekozen de lampen uit te laten. De producten worden anders te duur.

In Spanje groeien de tomaten, paprika's en komkommers gewoonlijk op het land rond deze tijd. Daar is weinig energie voor nodig. Als het land een gemiddelde oogst had gehad, was er ook dit jaar geen probleem geweest. "Maar dan ben je dus wel afhankelijk van wat het weer doet en dat werkt dit jaar niet mee", zegt Abbenhuijs. "In de kassen heb je daar dan weer geen last van."

Lege schappen in een Nederlandse supermarkt. Foto: Tom van Gurp

Groente op rantsoen

Hoewel de schappen in Nederland minder vol zijn dan normaal, is de situatie in Groot-Brittannië nog erger. Klanten die tomaten, paprika's of komkommers willen kopen, krijgen er bij grote supermarkten nog maar een beperkt aantal mee, volgens berichtgeving van de BBC.

Voor dat beeld hoeven wij niet te vrezen, denkt Wilma van den Oever van GroentenFruit Huis, de branchevereniging van bedrijven die actief zijn in de afzet van groente en fruit. "Wij hebben begrepen dat de grootste dip voorbij is in Spanje. Het komt allemaal weer langzaam op gang."

Dat betekent niet dat alle groenten morgen weer in de winkel liggen, dat duurt waarschijnlijk nog even. Volgens Albert Heijn valt er nog weinig over te zeggen. Het aanbod dat de supermarkt uit Spanje krijgt, verschilt op dit moment per dag.

Genoeg andere groente beschikbaar