Luchtvaartbranche spant kort geding aan tegen overheid vanwege krimp Schiphol

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Verschillende luchtvaartmaatschappijen, waaronder KLM, Delta Air Lines, Corendon, easyJet en TUI, stappen naar de rechter om de krimp van het aantal vluchten op Schiphol aan te vechten.

De luchtvaartbranche spant een kort geding aan tegen de overheid omdat de voorgenomen krimp in strijd zou zijn met nationale, Europese en internationale regelgeving.

Het kabinet besloot vorig jaar juni dat Schiphol structureel naar 440.000 vluchten per jaar moest krimpen. Dat moest eind dit jaar al ingaan. Later kwam er een tussenstap van 460.000 vluchten per jaar.