Financieel gepuzzel bij belastingaangifte toch terug door verstoringen

Het aangifteprogramma bij de Belastingdienst zou dit jaar voor het eerst automatisch aftrekposten verdelen voor geliefden die samen aangifte doen. Dit om tot de gunstigste verdeling te komen en de aangifte voor stellen makkelijker te maken. Door verstoringen is dit bij meerdere aangiftes toch mislukt.

Het is onduidelijk in welke situaties er geen optimale verdeling is gemaakt en hoeveel mensen hier bij hun belastingaangifte nadeel van hebben ondervonden. "Dat zijn we nog aan het analyseren", zegt een woordvoerder van de Belastingdienst.