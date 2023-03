Energie-update: Gasprijs zakt nog verder weg, voorraad blijft op peil

Deze winter geeft NU.nl je regelmatig een overzicht van de ontwikkeling van de gasprijs, het gasverbruik en de vulling van de gasopslagen in Nederland. Dit zijn de cijfers van de afgelopen week in drie grafieken.

De gasprijs daalt al maanden en afgelopen week was daar geen uitzondering op. Woensdag, het peilmoment van de recentste update, kostte een megawattuur gas 47,08 euro. Vrijdag is de prijs zelfs nog verder gezakt naar ongeveer 45,50 euro.

De gasvoorraad is dus nog goed gevuld. De vier Nederlandse opslagen zaten dinsdag gemiddeld nog voor 63,1 procent vol. De voorraad in Grijpskerk is wel bijna leeg, maar daar staat tegenover dat die in Alkmaar nog vrijwel vol is.