Russische diamanten toch weer flink in trek in diamanthoofdstad Antwerpen

Ondanks de oorlog in Oekraïne en maandenlange discussies over een mogelijke boycot worden Russische diamanten ook dit jaar nog flink verhandeld in Antwerpen, de hoofdstad van de diamantwereld. In januari kwam er in de Belgische stad voor 132 miljoen euro aan Russische diamanten binnen.

Dat is zelfs meer dan in januari 2022, voor de uitbraak van de oorlog in Oekraïne. Toen werd voor 97 miljoen euro aan Russische diamanten geïmporteerd. Die toename is wel vertekend door een hogere diamantprijs. Wat betreft gewicht zit de invoer weer op het niveau van voor de oorlog.

Vier op de vijf ruwe diamanten ter wereld gaan langs de diamantwijk in Antwerpen. In het jaar voor de oorlog werden Russische diamanten ter waarde van 1,8 miljard euro geïmporteerd in België.

Sinds de oorlog komt een mogelijke EU-boycot van Russische diamanten regelmatig ter sprake. De vrees is namelijk dat Rusland door de verkoop van diamanten de oorlogskas kan spekken.

Desondanks zijn onlangs nieuwe sanctiepakketten afgesproken voor bijvoorbeeld synthetisch rubber, dat in autobanden wordt gebruikt, maar niet voor diamanten.

België wil ook gepolijste diamant traceren

De Belgische overheid wil liever geen boycot omdat zij vreest dat de diamanten anders wel op een andere manier bij westerse consumenten terechtkomen.

Daarom wil premier Alexander De Croo via de G7 strenge regels opleggen voor Russische diamanten. De G7 bestaat naast de EU-landen Duitsland, Frankrijk en Italië uit de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk en Japan.