Bij bakkers gaat de vlag niet uit om vooroorlogse graanprijzen

Prijzen van graan zijn weer op het niveau van voor de Oekraïneoorlog. Maar dat betekent niet dat brood meteen veel goedkoper wordt. Energie- en loonkosten gooien roet in het eten.

De handelsprijs voor tarwe is gezakt naar ongeveer 275 euro per ton tarwe. Zo laag is die prijs niet geweest sinds 22 februari vorig jaar, twee dagen voor de Russische invasie in Oekraïne.

Belangrijkste oorzaak voor de lagere graanprijzen is de betere beschikbaarheid van graan uit Oekraïne. Door kwakkelend economisch tij is er wat minder vraag naar graan. En er zijn goede oogsten elders in de wereld.

Na de start van de oorlog schoot de prijs van graan vorig jaar omhoog tot meer dan 400 euro per ton, omdat de export van Oekraïens graan via de Zwarte zee werd verhinderd.

Na een in juli gesloten graandeal tussen Oekraïne, Rusland en de Verenigde Naties werd export via de haven van Odesa toch weer mogelijk. Langzaam daalden de graanprijzen daarna tot een vooroorlogse niveau. Die graandeal loopt overigens op 18 maart af en er zijn gesprekken gaande over verlenging.

Brood niet goedkoper