Vakbonden hebben genoeg geld in stakingskas, dus acties gaan door

De stakingen in verschillende sectoren worden de komende tijd doorgezet. Vakbonden FNV en CNV hebben namelijk genoeg geld in kas om actie te voeren.

Werknemers in het streekvervoer, van ziekenhuizen en van verschillende andere bedrijven leggen momenteel het werk neer voor een hoger loon. "We vragen 5 tot 10 procent loonsverhoging", zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin. "Anders komen miljoenen werkenden financieel in de knel."

De vraag is of de bonden zo lang doorstaken wel kunnen betalen. Volgens CNV is dat geen probleem aangezien de stakingskas jarenlang is gevuld met ledencontributies. Ook bij de FNV gaat het om een pot die verspreid over de jaren is opgebouwd. Precieze bedragen willen de bonden niet noemen.