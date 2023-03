Boskalis-dochter wil meer geld voor hulp blokkeerschip en stapt naar rechter

Boskalis wil via dochter SMIT Salvage meer geld ontvangen voor het vlot trekken van het containerschip dat twee jaar geleden het Suezkanaal tijdelijk blokkeerde. Het dochterbedrijf heeft daarom een rechtszaak aangespannen tegen de Japanse eigenaar van het schip.

Het containerschip Ever Given kwam in maart 2021 vast te zitten in het Suezkanaal. Het kanaal is onderdeel van een van de belangrijkste zeeroutes ter wereld.