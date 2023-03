Ziekenhuispersoneel staakt op 16 maart: op 64 locaties alleen spoedzorg

Op 16 maart is er een landelijke staking in 64 ziekenhuizen. Ziekenhuispersoneel wil een nieuwe cao met hogere lonen afdwingen en draait op die donderdag een zondagsdienst. Dat wil zeggen dat alleen spoedeisende zorg wordt verleend.

De vakbonden FNV, CNV, FBZ en NU'91 hebben de details van de actie vandaag bekendgemaakt. De staking was al in februari aangekondigd, maar de datum en het aantal deelnemende ziekenhuizen waren nog niet bekend.

Geplande ziekenhuisafspraken zonder spoed zullen worden verplaatst naar andere dagen.

De bonden eisen een loonsverhoging van 10 procent dit jaar, 100 euro erbij en extra reiskostenvergoeding. Ook willen ze dat er meer wordt gedaan aan de hoge werkdruk.

Ziekenhuizen zeggen daar echt niet aan te kunnen voldoen. Hun laatste bod is dit jaar 5 procent extra loon en eind 2023 nog eens 5 procent erbij. De cao zou dan ook doorlopen tot in 2024. Maar de vakbonden willen de loonsverhoging niet spreiden over twee jaar.

"De medewerkers voelen zich in de kou gezet", zegt Elise Merlijn van FNV Zorg & Welzijn in een reactie. "Het enige dat wordt gevraagd, is behoud van koopkracht en een verlaging van de werkdruk. Zodat de boodschappen kunnen worden betaald en het prachtige werk dat wordt gedaan wordt volgehouden."

Ziekenhuizen willen dat minister extra bijdraagt aan hoger loon

Ziekenhuizen hopen dat de overheid kan bijspringen om toch tot een nieuwe cao te komen. Ziekenhuiskoepel NVZ vroeg het personeel en de bonden in de afgelopen weken samen op te trekken in dit verzoek richting Den Haag.

Volgens NVZ-voorzitter Ad Melkert is zeker 800 miljoen euro extra nodig om aan de eisen van de vakbonden te kunnen voldoen.