Netbeheerder mag school of zorginstelling voorrang geven op vol stroomnet

Netbeheerders mogen in het geval van een overvol stroomnet uit maatschappelijk oogpunt afwijken van de regel om partijen die zich het eerst hebben gemeld ook als eerste aan te sluiten. Woningbouworganisaties, veiligheidsdiensten, scholen en de gezondheidszorg kunnen daardoor voorrang krijgen boven andere partijen, maakt toezichthouder ACM donderdag bekend.

De ACM laat nu weten dat netbeheerders van de first come, first served-regel uit de Netcode Elektriciteit mogen afwijken in gebieden waar 'transportschaarste' heerst. De toezichthouder niet zal ingrijpen als netbeheerders kunnen uitleggen waarom ze voorrang geven.