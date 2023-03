Nederlandse casino's winnen reclameruzie van Belgische staat

Drie Nederlandse gokaanbieders mogen voortaan wel reclame maken in België, heeft het Europees Hof van Justitie woensdag bepaald. De drie bedrijven uit het zuiden van het land hadden boetes gekregen, omdat ze zonder toestemming reclame hadden gemaakt bij de zuiderburen.

In België mag je in principe geen reclame maken voor gokken. De Belgische staat kan daar een uitzondering op maken, maar doet dat alleen voor kansspelen in België. Reclame maken voor casino's in Nederland stonden de Belgen niet toe.